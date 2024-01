Calciomercato AC Milan, nuovo colpo in arrivo per la difesa? L’annuncio di Mister Stefano Pioli in conferenza

Calciomercato Milan, nuovo colpo in arrivo per la difesa? L’annuncio di Pioli nella conferenza stampa di oggi

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Udinese e Milan, Stefano Pioli ha parlato così di un nuovo possibile rinforzo sul mercato. Le sue dichiarazioni.

SERVE ANCORA UN DIFENSORE SUL MERCATO – «Si, non cambiano le scelte del mercato. La società sta lavorando, ci sono ancora due settimane».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI UDINESE-MILAN

The post Calciomercato Milan, nuovo colpo in arrivo per la difesa? L’annuncio di Pioli in conferenza appeared first on Milan News 24.