Calciomercato AC Milan, nuova avventura per Daniel Maldini: lascia l’Empoli. Ecco dove andrà

Calciomercato Milan, nuova avventura per Daniel Maldini: lascia l’Empoli. Ecco dove andrà in prestito, sempre in Serie A

Nuova trattativa ormai conclusa che coinvolge il calciomercato Milan. Daniel Maldini infatti è pronto a lasciare l’Empoli, dove si trovava in prestito, per intraprendere una nuova avventura in Serie A, sempre in prestito.

Come riferisce Sky Sport è tutto fatto per il suo passaggio al Monza. Nella giornata di domani sono previste le visite mediche e la firma sul contratto.

The post Calciomercato Milan, nuova avventura per Daniel Maldini: lascia l’Empoli. Ecco dove andrà appeared first on Milan News 24.