Calciomercato AC Milan: nel mirino dei rossoneri un esterno del Vitòria

Nome nuovo accostato al calciomercato Milan in questa sessione invernale. Nel mirino un esterno del Vitòria

Il calciomercato Milan rimane vigile sui giovani talenti. In tal senso come riporta il sito portoghese Ojogo domenica scorsa in occasione della sfida di campionato contro l’Arouca, il Milan avrebbe inviato un dirigente per osservare l’esterno del Vitória, Jota Silva.

Per il portoghese la concorrenza non manca: ci sarebbero anche le attenzioni di Wolverhampton, Tolosa, Nantes, Nizza e Villarreal.

