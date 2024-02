Calciomercato AC Milan, Moncada non molla Adarabioyo: è lui l’alternativa a Kelly. Ecco perchè

Calciomercato Milan, Moncada non molla Adarabioyo: il centrale può arrivare a zero, è l’alternativa a Kelly

Come riportato da Tuttosport, Tosin Adarabioyo, centrale di 26 anni del Fulham in scadenza di contratto a fine stagione, resta un obiettivo caldo del calciomercato Milan.

Moncada lo considera l’alternativa principale a Kelly e una grossa opportunità per la possibilità di prelevarlo senza spendere un euro per il cartellino. Tuttavia i rossoneri cercano in prima battuta un mancino e proprio per questo Adarabioyo, destro di piede, parte in seconda fila dietro al collega del Bournemouth.

