Calciomercato AC Milan, Moncada lavora a un colpo a zero: i due NOMI per l’estate

Calciomercato Milan, Moncada lavora a un colpo a parametro zero: ecco i due NOMI in vista della prossima estate

Una sessione di calciomercato è appena terminata, ma il Milan inizia già a programmare le prossime mosse. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Moncada starebbe già lavorando a un possibile colpo a parametro zero per la difesa.

Due i nomi su cui si sono posati i radar rossoneri. Da un lato Kelly del Bournemouth, dall’altro Adarabioyo del Fulham: due profili che il Milan ha provato a trattare anche nelle ultime settimane.

