Calciomercato AC Milan, Moncada ha scelto il centrale per la prossima estate: c’è lui nel mirino, pronto l’assalto

Calciomercato Milan, Moncada ha scelto il rinforzo in difesa per la prossima estate: assalto a Lacroix del Wolfsburg

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha scelto il rinforzo difensivo della prossima estate, quello con il quale puntellare la difesa.

Moncada, dopo averlo sondato a gennaio, tenterà l’assalto definitivo a Lacroix, difensore centrale classe 2000 del Wolfsburg. Il ragazzo piace tantissimo per la sua velocità e la sua capacità di aggressione in avanti. Inoltre il contratto in scadenza nel 2025 fa sì che il prezzo non sia eccessivo: le carte in regola per arrivare a dama ci sono tutte.

