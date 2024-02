Calciomercato AC Milan, Mister Stefano Pioli si aspetta le risposte da questi tre giocatori: cosa può cambiare per l’estate, il punto nome per nome

Le aspettative di Pioli, dopo il ko di Monza, per tre interpreti del Milan: cambiare il loro futuro sul calciomercato e salvare la stagione

Una sconfitta storica, inaspettata a Monza e che in un solo colpo fa cadere tutte le certezze che il Milan stava acquisendo in questo 2024. Tutto torna inevitabilmente in discussione e fa nascere la paura che possa essere un’altra stagione senza trofei, con il rischio di doversi addirittura guardare indietro da chi punta un posto in Champions League.

Pubblicità

Sotto l’occhio del ciclone sono finiti Stefano Pioli e il turnover, forse eccessivo: i tre tenori dell’attacco rossonero lasciati inizialmente in panchina per motivi diversi in favore di chi non si è dimostrato all’altezza degli avversari; l’espulsione di Jovic, l’emblema di un nervosismo generale già visto troppe volte in questa stagione e pronto a scattare nuovamente alle prime difficoltà.

Pubblicità

Pubblicità

Eppure il Milan l’aveva ripresa, rimontando da 2-0 a 2-2. Poi il nuovo crollo a mettere in evidenza i problemi che hanno accompagnato i rossoneri quest’anno e non solo.

Pubblicità

Ora serve la svolta. La stagione resta aggrappata all’Europa League. Solo quella porterebbe salvare il futuro di Pioli sulla panchina del Milan. L’allenatore chiede una svolta a quei Chukwueze, Jovic e Okafor – la cui stagione fino ad ora è andata a singhiozzi – che come lui si giocano la permanenza.

Il calciomercato Milan potrebbe vedere la partenza di tutti e tre, molto dipenderà anche da chi siederà in panchina. Il più a rischio è il nigeriano – ancora a zero gol in campionato – ma l’eventuale addio di Giroud e un grosso investimento in attacco mettono in bilico anche il futuro del serbo. Qualche certezza in più per lo svizzero, ma nulla è scritto. Aspettative, riscatti e speranze, il futuro in rossonero passa da questi mesi.

The post Calciomercato Milan, Pioli si aspetta le risposte da questi tre giocatori: cosa può cambiare per l’estate, il punto nome per nome appeared first on Milan News 24.