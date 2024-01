Calciomercato AC Milan: Mister Stefano Pioli frigge, divergenze con la dirigenza nelle NEWS ore. Cosa succede

Calciomercato Milan: Pioli frigge, divergenze con la dirigenza in queste ultime ore. Cosa succede in casa rossonera

Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato Milan, svelando come in queste ultime ore ci siano state delle divergenze tra Stefano Pioli e la dirigenza rossonera per quanto riguarda le possibili mosse.

Il tecnico aveva espresso la volontà di avere un nuovo difensore centrale oltre al rientrante Gabbia. Dal momento che tra poco inizieranno a rientrare i titolari, però, la dirigenza ha preferito rimandare all’estate il grande colpo estivo.

