Calciomercato AC Milan: l’Atalanta ha preso una decisione su De Ketelaere, le ULTIME

Tra i giocatori in prestito del calciomercato Milan c’è De Ketelaere. In tal senso è arrivata la decisione dell’Atalanta sul belga

Tra i temi del calciomercato Milan tiene banco il futuro di De Ketelaere. In tal senso l’Atalanta avrebbe preso una decisione sul possibile riscatto:

come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, verranno versati nelle casse rossonere circa 22 milioni di euro del riscatto e i 4 di bonus per un totale di 30 milioni di euro, contando quelli del prestito.

