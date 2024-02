Calciomercato AC Milan, l’Atalanta avvisa Furlani: decisione presa su De Ketelaere. E spunta il dettaglio sui bonus

Calciomercato Milan, l’Atalanta ha deciso di riscattare Charles De Ketelaere: comunicazione ai rossoneri. Il dettaglio sui bonus

Come riportato da calciomercato.com, l’Atalanta ha deciso di riscattare nel prossimo calciomercato Milan, quello estivo, il cartellino di Charles De Ketelaere, in gol anche ieri contro il Genoa.

I bergamaschi dunque, dopo i 3 milioni pagati la scorsa estate per il prestito del belga, verseranno altri 22 milioni nelle casse dei rossoneri a giugno. E c’è di più: Furlani è convinto di ottenere anche i 4 milioni di bonus legati perlopiù alla qualificazione Champions della squadra di Gasperini e alle (fin qui ottime) prestazioni individuali del ragazzo.

