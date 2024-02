Calciomercato AC Milan: l’Arsenal apre alla cessione di Kiwior in estate, lo scenario

Lo scorso gennaio l’Arsenal si è opposto ad una sua cessione in prestito di Kiwior, cercato dal calciomercato Milan, ora invece..

Lo scenario in vista dell’estate per un possibile acquisto di Kiwior da parte del calciomercato Milan non è più così inverosimile.

Secondo FourFourTwo l’Arsenal valuterà anche un’opzione in prestito, con semplice diritto di riscatto, tutto questo perché hanno già individuato in Jorrel Hato dell’Ajax il rinforzo ideale per potenziare la difesa

