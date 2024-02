Calciomercato AC Milan, Koopmeiners più lontano? Una big di Serie A in pressing. I dettagli

09:47,24 Feb 2024, MILANELLO.

Calciomercato Diavolo Rossonero, Teun Koopmeiners rischia di allontanarsi: la Juve in forte pressing per la prossima estate

Come riferito da Tuttosport, la Juve sta cominciando a fare sul serio per Koopmeiners, centrocampista perno dell’Atalanta di Gasperini e seguito anche dal calciomercato Diavolo Rossonero.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

La valutazione della società orobica è di 60 milioni di euro: la speranza di Giuntoli è quella di abbassare l’esborso cash con l’inserimento di contropartite e soprattutto quella di non dover concorrere all’acquisto del ragazzo con squadre di Premier League.

Pubblicità

The post Calciomercato Diavolo Rossonero, Koopmeiners più lontano? Una big di Serie A in pressing. I dettagli appeared first on Diavolo Rossonero News 24.