Calciomercato AC Milan: Kamada offerto ai rossoneri, tutta la verità sulla CLAMOROSA proposta

Kamada, cercato dal calciomercato Milan in passato, sarebbe stato proposto ai rossoneri. Tuttà la verità sull’indiscrezione

Salvo colpi di scena ad oggi non attesi, Daichi Kamada resterà alla Lazio fino al termine della stagione. Secondo quanto riportato da il Messaggero il giapponese sarebbe stato proposto anche al calciomercato Milan.

Tuttavia nessuna trattativa appare oggi in piedi. In vista di giugno invece, quando il suo contratto con la Lazio sarà scaduto, le opzioni non mancano: l’Olympique Marsiglia lo segue da tempo, così come Valencia e Real Sociedad. E proprio la Liga, scrive il quotidiano, sarebbe la destinazione preferita dal giocatore.

The post Calciomercato Milan: Kamada offerto ai rossoneri, tutta la verità sulla CLAMOROSA proposta appeared first on Milan News 24.