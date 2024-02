Calciomercato AC Milan, in programma quattro colpi per l’estate: i nomi

Calciomercato Milan, in programma quattro colpi per l’estate: difensore, centrocampisti e attaccante. I nomi e i dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Milan in questa sessione di mercato non ha brillato, ma ha lavorato per il futuro.

Infatti, il club rossonero sta già lavorando in previsione dell’estate su un colpo a zero in difesa (Kelly e Adarabioyo), un paio a centrocampo (piacciono Ferguson del Bologna e Ouédraogo dello Schalke 04) e uno grande in attacco con Zirkzee avanti nelle preferenze rispetto a Sesko.

