Calciomercato AC Milan: il Psg prepara l’proposta per Threno Hernandez, la cifra

Il calciomercato Milan deve guardarsi dalla minaccia del Psg per uno dei suoi big. Il club parigino interessato a Theo Hernandez

I big del Milan continuano a far gola ai top club europei. In tal senso dalla Francia arriva la minaccia per il calciomercato Milan per Theo Hernandez:

come riportato da Fichajes.net’ il club transalpino stia premendo sempre più sull’acceleratore per arrivare al nazionale francese. Sarebbe pronto, nella prossima estate, a formulare un’offerta superiore ai 60 milioni di euro

