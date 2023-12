Calciomercato AC Milan, il piano a centrocampo per gennaio: i dettagli

Calciomercato Milan, il piano a centrocampo per gennaio: i dettagli sulle prossime mosse. I rossoneri hanno preso una decisione

Non solo in attacco e in difesa, il calciomercato Milan si muove anche per il centrocampo. Reparto che vedrà i rossoneri privarsi di Ismael Bennacer per il periodo della Coppa d’Africa e con la cessione di Rade Krunic che si fa sempre più probabile.

Ad aggiornare sui piani dei rossoneri per gennaio è Luca Marchetti, il quale su Sky Sport ha spiegato come il piano dei dirigenti è quello di intervenire per comprare anche un centrocampista. Per quanto riguarda il nome, però, non è stato anche individuato il profilo più adatto.

