Calciomercato AC Milan: il Napoli una rivale in meno? La scelta di De Laurentiis fino a giugno

Il Napoli contende molti obiettivi al calciomercato Milan. Tuttavia la scelta di De Laurentiis può cambiare tutto

ll calciomercato Milan in questa sessione invernale ha messo nel mirino diversi obiettivi, contesi tra le varie dal Napoli. Alcuni sono sfumati, vedi Dragusin altri sono ancora alla portata e da qui al 1 febbraio, data della chiusura, la scelta di De Laurentiis può cambiare le carte.

Come riportato da TMW i rossoneri potrebbero avere una rivale in meno per i propri obiettivi in difesa visto che il club in accordo con Mazzarri ha scelto di investire il meno possibile fino a giugno.

The post Calciomercato Milan: il Napoli una rivale in meno? La scelta di De Laurentiis fino a giugno appeared first on Milan News 24.