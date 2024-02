Calciomercato AC Milan, il club si è convinto: pronti 40 milioni di euro per questo colpo

Calciomercato Milan, il club si è convinto: pronti 40 milioni di euro per questo colpo. Le ultime sulle possibili mosse dei rossoneri

Arrivano aggiornamenti molto significativi per quanto riguarda il calciomercato Milan. L’obiettivo nel corso della prossima estate è regalarsi un nuovo attaccante e la lista si è ristretta a questi quattro obiettivi.

Pubblicità

Tra gli osservati speciali ci sono Zirkzee del Bologna, Gimenez del Feyenoord, Sesko del Lipsia e David del Lille. Per tutti la valutazione non è inferiore ai 40 milioni di euro.

Pubblicità

The post Calciomercato Milan, il club si è convinto: pronti 40 milioni di euro per questo colpo appeared first on Milan News 24.