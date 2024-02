Calciomercato AC Milan, il centrale può arrivare in estate a parametro zero: contatti per due obiettivi!

Calciomercato Milan, il difensore può arrivare in estate a parametro zero: contatti per due obiettivi! I profili preferiti dai rossoneri

Con la sessione invernale che volge al termine, il calciomercato Milan si concentra al futuro ed all’estate. Il colpo in difesa potrebbe arrivare proprio per l’anno prossimo ed a parametro zero.

Come riferisce Calciomercato.com, il club rossonero ha avviato i contatti con ben due centrali in scadenza di contratto a giugno: Tosin Adarabioyo del Fulham e Lloyd Kelly del Bornemouth.

