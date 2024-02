Calciomercato AC Milan: il Barcellona prepara l’assalto a Leao, lo scenario POSSIBILE in estate

I big del calciomercato Milan fanno gola ai top club europei. In tal senso il Barcellona prepara l’assalto a Leao in estate

Il calciomercato Milan deve guardarsi dagli occhi dalla Spagna per Leao. In tal senso il Barcellona è pronto all’assalto in estate.

Come riportato da Sport lo vedono come un calciatore capace di fare grandi cose, che porterebbe molta velocità sulla fascia e gol, anche se in questa stagione non si è distinto per la sua capacità finalizzativa. L’esterno vorrebbe provare un’esperienza in Spagna o Inghilterra e il Barça ne è informato.

