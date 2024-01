Calciomercato AC Milan: i tre nomi TOP per l’attacco del futuro. La lista di Moncada

Calciomercato Milan: i tre nomi TOP per l’attacco del futuro. La lista di Moncada in vista della prossima estate

In vista della prossima stagione il Milan vuole un nuovo centravanti di spessore, motivo per cui in estate verrà fatto un grosso investimento in quella zona di campo. Secondo Sky Sport sono tre i profili monitorati con maggiore attenzione.

Non solo Zirkzee del Bologna, che ad oggi sembra il preferito: i rossoneri guardano anche a Gimenez del Feyenoord e Sesko del Lipsia.

The post Calciomercato Milan: i tre nomi TOP per l’attacco del futuro. La lista di Moncada appeared first on Milan News 24.