Calciomercato AC Milan, i rossoneri si interrogano: due strategie per l’attacco

Calciomercato Milan, i rossoneri si interrogano per quanto riguarda l’attacco: due strategie sul tavolo di Moncada e Furlani

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono due le ipotesi per il calciomercato Milan per quanto riguarda il reparto d’attacco.

Affondare subito il colpo su Guirassy entrando nell’ottica di concedere uno stipendio importante al ragazzo oppure, vista la crescita di Jovic, rinviare il colpo a giugno. Saranno giorni importanti.

The post Calciomercato Milan, i rossoneri si interrogano: due strategie per l’attacco appeared first on Milan News 24.