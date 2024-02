Calciomercato AC Milan: i rossoneri preparano il doppio colpo a parametro zero, i dettagli

La sessione invernale si è chiusa da poco ma il calciomercato Milan pensa già al futuro. In tal senso pronto un doppio colpo a zero

Il calciomercato Milan pensa al futuro. In tal senso, nonostante la sessione invernale si sia chiusa da poco è pronto un doppio colpo a zero in vista dell’estate.

Come riportato da Calciomercato.it le attenzioni del club rossonero sono concentrate su Kelly del Bournemouth e Rafa Silva del Benfica. Sia il difensore sia l’attaccante sono destinati a lasciare le attuali squadre a fine stagione.

