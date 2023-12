Calciomercato AC Milan, Furlani rompe gli indugi: il primo centrale in arrivo è lui

Calciomercato Milan, Furlani rompe gli indugi: il primo difensore in arrivo in questa sessione di gennaio è lui. Il punto

Come ormai è risaputo da settimane, la priorità del calciomercato Milan per la sessione di gennaio è quella di intervenire in difesa. Dovrebbero essere due i calciatori che arriveranno a rinforzare un reparto falcidiato dai tantissimi infortuni, ed il primo di essi è già stato deciso.

Matteo Gabbia farà ritorno in rossonero dopo la breve esperienza in prestito al Villarreal. Accordo ormai raggiunto tra i club. Come confermato anche da Luca Marchetti su Sky Sport, il centrale classe ’99 sarà a Milanello a partire dal 2 gennaio per mettersi a disposizione di Stefano Pioli.

The post Calciomercato Milan, Furlani rompe gli indugi: il primo difensore in arrivo è lui appeared first on Milan News 24.