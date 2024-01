Calciomercato AC Milan Femminile: smentita questa ipotesi per il futuro di Guagni

Nella giornata di oggi il calciomercato Milan Femminile ha salutato ufficialmente Adami. Dovrebbe restare invece Guagni

Alia Guagni dovrebbe restare in rossonero. Dopo l’addio di oggi di Adami al calciomercato Milan Femminile, non è previsto almeno per ora che l’ex viola saluti.

Come riportato da Luca Maninetti smentita l’ipotesi di un possibile approdo all’Inter nella sessione invernale. Sta bene al Milan.

