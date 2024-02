Calciomercato AC Milan: fatta per Taremi all’Fc Internazionale, fissate le visite mediche

Deciso il futuro di Taremi, accostato anche al calciomercato Milan in estate. Fissate le visite mediche con l’Inter

Taremi e Inter promessi sposi. L’attaccante del Porto, accostato al calciomercato Milan in estate, reduce dalla Coppa d’Asia ha deciso il proprio futuro.

Come riportato da Alfredo Pedullà domani è atteso il suo arrivo in Italia per sostenere le visite mediche con il club neroazzurro per poi diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Inter a parametro zero in estate a partire da luglio.

