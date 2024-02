Calciomercato AC Milan: Ekitike è un nuovo giocatore dell’Eintracht Francoforte, il comunicato UFFICIALE

Il calciomercato Milan depenna ufficialmente Ekitike dalla lista degli obiettivi. L’attaccante è un nuovo giocatore del Francoforte

Etikite, accostato anche al calciomercato Milan, saluta ufficialmente il Psg e si trasferisce all’Eintracht Francoforte, il comunicato del club tedesco:

IL COMUNICATO – L’Eintracht Francoforte rafforza la sua offensiva e ha ingaggiato il centravanti francese Hugo Ekitiké dal Paris Saint-Germain FC. Il 21enne sarà in prestito fino alla fine della stagione, dopodiché il club della Bundesliga dell’Assia avrà un’opzione di acquisto.

Ekitiké è nato a Reims, in Francia, ha origini familiari in Camerun e radici sportive nel Cormontreuil FC. Da lì, l’attuale uomo di 1,89 metri si è trasferito allo Stade de Reims nel 2013. Con i biancorossi, il sei volte nazionale U20 si è fatto strada attraverso le giovanili e la seconda squadra fino alla squadra della Ligue 1.

All’esordio nel 2020 è seguito un prestito di sei mesi al Velje BK in Danimarca nella seconda metà della stagione, dove ha segnato tre gol e due assist in undici presenze. Tornato in Francia, Ekitiké ha impressionato nella stagione 2021/22 con undici gol e quattro assist in 26 presenze in tutte le competizioni e ha poi suscitato l’interesse del Paris Saint-Germain. Nel suo primo anno con i campioni in carica, l’attaccante ha giocato 25 partite in campionato, tre in coppa e quattro in UEFA Champions League. Ekitiké ha registrato quattro gol e quattro assist ciascuno.

