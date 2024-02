Calciomercato AC Milan, Dybala chiaro sul suo futuro: «Mi vedo in questa club»

L’attaccante della Roma, Paulo Dybala, ha parlato così del suo futuro: le parole dell’argentino, accostato al calciomercato Milan in passato

Accostato in passato al calciomercato Milan, Paulo Dybala con ogni probabilità è rimasto un pallino dei dirigenti rossoneri. L’attaccante della Roma, rispondendo ad una domanda del quotidiano arabo Al Arabi Al Jadeed, si è espresso così in merito al proprio futuro.

PAROLE – «Al momento il mio futuro è la prossima partita. Poi vedremo cosa succederà, ma io gioco nella Roma e mi immagino nella Roma».

