Calciomercato AC Milan, due top club piombano su Maignan: la risposta di Furlani

Calciomercato Milan, Bayern Monaco e PSG piombano su Mike Maignan per la prossima stagione: la risposta di Furlani

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Bayern Monaco e PSG hanno bussato alla porta del calciomercato Milan per Mike Maignan.

Per Furlani però il portiere è incedibile a meno di offerte fuori mercato (dai 100 milioni in su) e anche lo stesso portiere vuole rimanere. Presto entreranno nel vivo le trattative per il rinnovo.

