Calciomercato AC Milan DIRETTA: NEWS giorno di trattative, le novità sui possibili colpi last minute

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi

Il calciomercato Milan non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Furlani, da Moncada, D’Ottavio e il tecnico della prima squadra Stefano Pioli. Di seguito tutte le trattative del calciomercato Milan in tempo reale.

Milan Ultimissime di Mercato – LIVE

GIOVEDÌ 1 FEBBRAIO

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno bisogno di un difensore, ma… La decisione della dirigenza rossonera in queste ultime ore

Pellegrino lascia il Milan, UFFICIALE: il comunicato del club rossonero sulla cessione in prestito del difensore argentino

Bartesaghi Milan: resta o va via? Deciso il futuro del giovane rossonero

Pellegrino Salernitana, il comunicato ufficiale dei granata sul difensore argentino che lascia il Milan in prestito

Buongiorno Milan: il difensore resta un sogno per i rossoneri. La valutazione del Torino e il prezzo che lieviterà

Gimenez Milan: rossoneri sull’attaccante messicano, ma c’è un ostacolo. Il motivo e la valutazione dell’obiettivo

Pellegrino Salernitana, UFFICIALE: depositato il contratto del difensore del Milan. Le ultime sulla cessione dell’argentino

Mercato Milan, rossoneri interessati a due giovani talenti. Le ULTIME sul loro futuro in vista della prossima estate

Calciomercato Milan, chiuso il mercato rossonero in entrata? TUTTE le novità in vista delle ultime ore

Calciomercato Milan, continua la ricerca di un difensore. Contatti in corso per questo giocatore

Rinnovo Jovic, il Milan ha deciso il futuro dell’attaccante serbo: comunicazione arrivata al serbo. Ecco cosa succederà

Calciomercato Milan, Santiago Gimenez sta scalando posizioni per l’attacco rossonero: piace a Moncada per questo motivo

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO

Calciomercato Milan: Pioli frigge, divergenze con la dirigenza nelle ultime ore. Cosa succede

Zirkzee Milan, adesso si può! Ecco il PIANO per strapparlo alla concorrenza

Leao PSG, qualcosa si muove: ci sono aggiornamenti in vista dell’estate

MARTEDÌ 30 GENNAIO

Retroscena Zirkzee: spunta tutta la verità sulla clausola rescissoria. ULTIMISSIME

Ferguson Milan, i rossoneri ora fanno sul serio! L’ultimo indizio non lascia più dubbi

Mercato Milan, resiste Demiral: Furlani ci proverà fino all’ultimo! Cosa serve per chiudere

LUNEDÌ 29 GENNAIO

Leao PSG, a Parigi preparano l’assalto: in arrivo un’offerta monstre per il Milan! ULTIME

Zirkzee Milan, rossoneri disposti a tutto per strapparlo al Bologna! Pronte queste due cessioni importanti

Sesko Milan, non è finita qui! La strategia rossonera per il prossimo mercato estivo

DOMENICA 28 GENNAIO

Zirkzee Milan e non solo: i TRE profili top per rinforzare l’attacco in estate

Chalobah Milan, sono ore decisive! I rossoneri alzano il pressing: le ULTIME

Kiwior Milan colpo last minute per la difesa? Sì ma solo a questa condizione

SABATO 27 GENNAIO

Adarabioyo Milan si può fare: svelato il piano rossonero tra gennaio e giugno

Thiago Motta Milan entra nel vivo: è sfida ad altri tre top club! ULTIME

Javi Lopez Milan il nuovo obiettivo per la fascia: lavori in corso per l’estate. TUTTI i dettagli

VENERDÌ 26 GENNAIO

Mercato Milan, Jonathan David torna di moda per l’attacco rossonero della prossima stagione: tutti i dettagli

Calciomercato Milan, domani a San Siro arriva Zirkzee: Furlani conta sua importanti fattori per convincere il Bologna

GIOVEDÌ 25 GENNAIO

Alexis Saelemaekers può essere la chiave per portare Joshua Zirkzee al Milan: Furlani e Moncada hanno in mente questa offerta

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno scelto Brassier per la difesa: Furlani vuole attendere gli ultimi giorni di gennaio per l’assalto

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO

Kelly Milan, quotazioni in salita: l’ultimo indizio lo avvicina ai rossoneri!

Giroud sospeso tra rinnovo e MLS: il francese ha una priorità per il futuro

Kiwior Milan ipotesi concreta per la difesa? Cosa filtra sul centrale dell’Arsenal

MARTEDÌ 23 GENNAIO

Chalobah Milan, club già al lavoro: avanzata questa richiesta al Chelsea. ULTIME

Brassier Milan, il Brest ora gioca al rialzo: il prezzo lievita ancora. ULTIME

Kiwior Milan, assalto rossonero al centrale dell’Arsenal: gli aggiornamenti

LUNEDÌ 22 GENNAIO

Thiago Almada Milan, dalla Spagna: anche i rossoneri in corsa! Costo e concorrenza

Calciomercato Milan, spazio anche alle uscite: due rossoneri già con le valigie in mano

Chalobah Milan, già pronta questa offerta per strappare il sì del Chelsea: i DETTAGLI

DOMENICA 21 GENNAIO

Zirkzee Milan e non solo: i quattro nomi TOP in lista per rinforzare l’attacco in estate

Lenglet Milan è possibile, ma è necessario questo incastro: TUTTI gli aggiornamenti

Buongiorno Milan pista tramontata: ci sono altri cinque nomi in LISTA: le novità

SABATO 20 GENNAIO

Chalobah Milan l’ultima idea per la difesa: rossoneri già al lavoro col Chelsea. ULTIME

Matic Milan, pazza idea a centrocampo! E questo indizio lo spinge da Pioli

Brassier Milan, piani completamente stravolti! Cosa succede ora

VENERDÌ 19 GENNAIO

Calciomercato Milan, siamo ai dettagli per la cessione di Luka Romero: il classe 2004 ha scelto l’Almeria. La formula dell’operazione

Mercato Milan, Moncada ha intenzione di accelerare per Benjamin Sesko, obiettivo numero uno per l’attacco del futuro

GIOVEDÌ 18 GENNAIO

Calciomercato Milan, nonostante le parole di Cairo Furlani non molla Alessandro Buongiorno: non solo Colombo nell’affare col Torino

Rinnovo Jovic, l’attaccante ha le idee chiare: a Furlani ha ribadito l’intenzione di restare in rossonero. La posizione del Milan

Calciomercato Milan, Joshua Zirkzee è l’obiettivo numero uno per l’attacco della prossima stagione: Furlani ha una strategia chiara

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO

Buongiorno Milan, ora il muro dei granata può cedere! Già inviata questa prima offerta

Kean Milan, gli intermediari lo propongono ai rossoneri! Le ultimissime

Romero pronto a lasciare il Milan in prestito: non solo il Boca, spunta un nuovo club a sorpresa

MARTEDÌ 16 GENNAIO

Buongiorno Milan è possibile, ma vanno superati questi due ostacoli. ULTIME

Vasquez Milan, interrotto il prestito: si muovono ora questi due club italiani

Brassier Milan in salita: l’ultima richiesta del Brest spaventa i rossoneri

LUNEDÌ 15 GENNAIO

Buongiorno Milan si scalda: contatti in corso col Torino, ecco la prima OFFERTA

Conte Milan, ecco la SVOLTA: è pronto a firmare per i prossimi 2-3 anni! I dettagli

Matic Milan, l’interesse è reale! Cosa filtra sul centrocampista serbo

DOMENICA 14 GENNAIO

Thiago Motta Milan e non solo: TUTTI i possibili successori di Pioli. La lista aggiornata

Brassier Milan in salita: nuovo ostacolo nella corsa al difensore. Le ULTIME

Bartesaghi Monza, a che punto siamo per il prestito? C’è una NOVITÀ

SABATO 13 GENNAIO

Brassier Milan: sì del giocatore, ma c’è distanza tra domanda e offerta. Gli aggiornamenti

Kouassi Milan, nuova idea per la difesa: può arrivare a queste condizioni

Bartesaghi Monza, in programma un nuovo incontro: i dettagli

VENERDÌ 12 GENNAIO

Come appreso dalla nostra redazione, Rade Krunic è partito in mattinata per Istanbul: termina l’avventura del bosniaco in rossonero

Calciomercato Milan, piovono conferme sull’interesse del Milan per Kouassi, difensore centrale del Siviglia: le ultime

GIOVEDÌ 11 GENNAIO

Buongiorno-Milan, è il centrale del Torino il grande sogno dei rossoneri per la difesa: Colombo chiave di volta dell’operazione

Krunic-Milan, via libera del club rossonero per la cessione del bosniaco al Fenerbahce: cosa manca per chiudere la trattativa

Calciomercato Milan, Luka Romero verso l’addio al club rossonero a gennaio: trovato l’accordo col Como per un prestito secco

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO

Popovic Milan, il serbo ora ha fretta: oggi nuovo incontro tra le parti. I dettagli

Buongiorno Milan, rossoneri in pressing: le novità sul difensore del Torino

Krunic Fenerbahce, Milan irritato da club e giocatore: cosa sta succedendo

MARTEDÌ 9 GENNAIO

Buongiorno Milan è possibile? Cosa filtra sul difensore del Torino

Adarabioyo Milan, ecco l’ultima idea per la difesa rossonera: i dettagli

Ferguson Milan, parte l’assalto allo scozzese! Il piano del club

LUNEDÌ 8 GENNAIO

Krunic via dal Milan? Non solo il Fenerbahce, spunta questo club a sorpresa

Dragusin Milan, clamoroso! Rossoneri in pole: si può chiudere così

Jimenez Milan, club al lavoro per il riscatto: fatta questa proposta al Real

DOMENICA 7 GENNAIO

Krunic Fenerbahce, Milan infastidito: rischia di scoppiare il caso! I dettagli

Zirkzee Milan, parte l’assalto! Moncada pronto a giocarsi questa carta

Terracciano Milan: cifre e visite mediche, TUTTI i dettagli

SABATO 6 GENNAIO

Krunic Fenerbahce, non è finita qui: blitz dei turchi a Milano! I dettagli

Moncada al Dall’Ara per questi giocatori: sono tre potenziali obiettivi per l’estate

Terracciano Milan: ultimi dettagli da sistemare, poi le visite. NOVITÀ

VENERDÌ 5 GENNAIO

Calciomercato Milan, c’è la svolta in attacco: Jhon Duran spinge per il trasferimento a Milanello ma l’Aston Villa al momento non lo presta

Brassier-Milan, il club rossonero è in pole per l’acquisto del calciatore dopo averne strappato il sì al trasferimento: le ultime

GIOVEDÌ 4 GENNAIO

Calciomercato Milan, dall’Inghilterra assicurano: duello tra i rossoneri e la Juve per Lloyd Kelly del Bournemouth. I dettagli

Terracciano-Milan, il club rossonero infastidito col Verona che vuole creare l’effetto asta: a questo condizioni l’operazione salta

Calciomercato Milan, svolta sul futuro di Luka Jovic: Furlani è pronto ad attivare l’opzione di rinnovo. Le ultime

MERCOLEDÌ 3 GENNAIO

Terracciano Milan a un passo: in giornata nuovi contatti. ULTIME

Brassier Milan avanti senza sosta: a queste cifre si chiude subito

Krunic Fenerbahce, c’è l’accordo! Cosa manca per chiudere l’affare

Tomiyasu Milan, primi contatti: chiara la risposta da Londra. ULTIME

MARTEDÌ 2 GENNAIO

Brassier Milan l’ultima idea per la difesa: si può chiudere per questa cifra

Lenglet Milan, non finisce qui: si può fare a queste condizioni

Gabbia Milan, è fatta per il rientro: sbarco a Milano e nuovo esordio, i dettagli

LUNEDÌ 1 GENNAIO

Miranda Milan, ore roventi! Club al lavoro per anticiparne l’arrivo

Mercato Milan, a rischio il rinnovo di un big: tutti gli aggiornamenti

Kehrer Milan rischia di sfumare definitivamente: questo club sta per chiudere

