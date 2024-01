Calciomercato AC Milan, dall’Inghilterra: duello con una big della Serie A per Kelly

Calciomercato Milan, dall’Inghilterra assicurano: duello tra i rossoneri e la Juve per Lloyd Kelly del Bournemout. I dettagli

Come riferito da Sky Inghilterra, ci sarebbe un vero e proprio duello in atto tra il calciomercato Milan e la Juve per Lloyd Kelly del Bournemouth.

Il difensore centrale è in scadenza di contratto a giugno e l’intenzione dei due club sarebbe quello di bloccarlo a parametro zero.

