Calciomercato AC Milan: da Zirkzee a David, TUTTI i nomi per sostituire Giroud

Calciomercato Milan: da Zirkzee a David, TUTTI i nomi nella lista dei dirigenti rossoneri per sostituire Giroud

Nel corso del prossimo calciomercato estivo il Milan andrà alla caccia di un nuovo attaccante che, molto probabilmente, prenderà il posto di Giroud diventando così il nuovo numero 9 rossonero.

Secondo quanto riportato da Tuttosport la lista dei rossoneri per l’attacco sarebbe già parecchio folta: a partire da Zirkzee e Sesko, passando per Gimenez e David, il Milan sonda il mercato degli attaccanti.

The post Calciomercato Milan: da Zirkzee a David, TUTTI i nomi per sostituire Giroud appeared first on Milan News 24.