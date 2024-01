Calciomercato AC Milan: concluso il prestito di Vasquez allo Sheffield Wednesday – UFFICIALE

Calciomercato Milan: concluso il prestito di Vasquez allo Sheffield Wednesday. L’annuncio ufficiale del club inglese sul portiere

Novità sul fronte portieri per il calciomercato Milan. Si è conclusa in anticipo l’esperienza in prestito per Devis Vasquez. L’estremo difensore colombiano era stato ceduto in estate allo Sheffield Wednesday, ma, come annunciato dallo stesso club inglese, il calciatore farà ritorno in rossonero. Di seguito l’annuncio.

Devis Vasquez è tornato al club padrino AC Milan

Ringraziamo Devis per i suoi servizi e gli auguriamo il meglio per il futuro

Devis Vasquez has returned to parent club AC Milan We thank Devis for his services and wish him the very best for the future #swfc — Sheffield Wednesday (@swfc) January 18, 2024

Per il portiere adesso si aprono le porte di un nuovo prestito: ad accoglierlo dovrebbe essere l’Ascoli, in Serie B.

