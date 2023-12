Calciomercato AC Milan, comunicazione arrivata a Krunic: senza quell’proposta resta a AC Milanello

Calciomercato Milan, Furlani chiaro con Rade Krunic: partenza possibile solo di fronte ad un’offerta concreta. Le ultime

Rade Krunic resta in bilico nel prossimo calciomercato Milan anche se, come riferito da Tuttisport, Furlani è stato chiaro col centrocampista bosniaco in scadenza nel 2025.

Senza un’offerta concreta del Fenerbahce, che ha da tempo un accordo col ragazzo, non ci sarà nessuna partenza a gennaio. Il Milan per liberarlo chiede una cifra intorno ai 7 milioni di euro. Il messaggio dunque è chiaro: Krunic non partirà a titolo gratuito.

The post Calciomercato Milan, comunicazione arrivata a Krunic: senza quell’offerta resta a Milanello appeared first on Milan News 24.