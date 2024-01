Calciomercato AC Milan, che intreccio col Monza! Non riguarda solo Bartesaghi

Calciomercato Milan, che intreccio col Monza! Non riguarda solo Bartesaghi: ecco i dettagli sui possibili incroci per gennaio

Tra le operazioni in uscita di gennaio del calciomercato Milan c’è anche il possibile prestito di Davide Bartasaghi in direzione Monza. Gli affari dei rossoneri, però, sembra che possano avere altri intrecci e legami con le mosse di Adriano Galliani.

Come spiega Calciomercato.com, dopo aver dato l’ok per il ritorno in rossonero di Matteo Gabbia, il Villarreal sarebbe alla caccia di un nuovo difensore. Tra i nomi nella lista degli spagnoli ci sarebbe anche Luca Caldirola, centrale classe 1991 ex Inter e Werder Brema, di proprietà dei brianzoli.

