Calciomercato AC Milan, caccia al parametro zero: c’è un grande obiettivo

Calciomercato Milan, caccia al parametro zero: c’è un grande obiettivo in vista della prossima estate. I dettagli

Il Milan si prepara a vivere un’altra estate da protagonista sul calciomercato. Come riportato da Tuttomercatoweb, i dirigenti rossoneri preparano un colpo a parametro zero per rinforzare la rosa.

Pubblicità

In questa direzione il primo nome è quello di Lloyd Kelly del Bournemouth, che il Milan aveva già provato a portare in Italia nella sessione invernale senza riuscirci vista la resistenza del club inglese a privarsi del giocatore a stagione in corso.

Pubblicità

The post Calciomercato Milan, caccia al parametro zero: c’è un grande obiettivo appeared first on Milan News 24.