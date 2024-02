Calciomercato AC Milan: Buongiorno può lasciare il Torino in estate, tutte le concorrenti

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Buongiorno. Per il difensore del Torino ci sarà concorrenza in estate

Il calciomercato Milan ha provato a tentare il colpo Buongiorno nella sessione invernale, salvo poi incontrare le resistenze di Cairo per una cessione a gennaio. Il difensore del Torino potrebbe lasciare i granata in estate:

come riportato da Calciomercato.com potrebbe prendere in considerazione soluzioni che gli consentano di fare un salto di qualità, offrendogli per esempio la vetrina della Champions League, oltre alla prospettiva di lottare per le posizioni di vertice in Serie A. Soluzione che anche Inter e Juventus, gli altri due club italiani che insieme al Napoli si attiverebbero per Buongiorno in caso di apertura di Cairo, possono verosimilmente mettere sul piatto. Il timore delle nostre società più importanti rimane legato all’inserimento di importanti competitor dall’estero: le solite formazioni di Premier League o lo stesso Bayern Monaco, che valuta un investimento importante in quella zona del campo per la prossima estate.

