Calciomercato AC Milan: Boateng verso la Serie A, scelta la club dell’ex obiettivo rossonero

Il futuro di Jerome Boateng, accostato al calciomercato Milan in passato, potrebbe essere in Italia. La possibile squadra

La Salernitana spinge per Jerome Boateng, accostato al calciomercato Milan in passato.

Come riportato da Sky Sport è terminato da poco l’incontro tra Walter Sabatini, l’agente del giocatore e lo stesso difensore ex Bayern Monaco, con le parti hanno trovato l’accordo per la firma fino al termine della stagione. Adesso manca solo l’ultimo sì del presidente dei granata Danilo Iervolino

