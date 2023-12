Calciomercato AC Milan, Allegri spinge per Kelly alla Vecchia Signora Juventina: lo scenario

L’obiettivo del calciomercato del Milan, Lloyd Kelly, potrebbe venire in Italia ma non in rossonero: Allegri lo vuole alla Juve

Non soltanto il calciomercato Milan interessato a nuovi innesti in difesa. Anche la Juve starebbe pensando a nuovi centrali da inserire nella propria rosa, soprattutto dopo il trasferimento ormai imminente di Huijsen in prestito al Frosinone (ed anche Alex Sandro potrebbe partire).

Per questo Allegri ha fatto una richiesta alla società per rimpolpare il reparto arretrato. L’allenatore vorrebbe un difensore di piede mancino e l’identikit corrisponde al profilo di Kelly del Bournemouth che ha il contratto in scadenza nel giugno 2024. Il centrale è finito anche nel mirino dei rossoneri.

