Calciomercato AC Milan, Adarabioyo pista calda: cosa succede a giugno, le NEWS

Calciomercato Milan, Adarabioyo pista calda per giugno: il centrale del Fulham può arrivare a parametro zero. Le ultime

Come riportato da Niccolò Ceccarini, sul taccuino del calciomercato Milan per la prossima estate è ben presente il profilo di Tosin Adarabioyo, difensore centrale del Fulham in scadenza di contratto al termine della stagione.

Il 26enne ha grosse chance di sbarcare a Milanello in estate da svincolato anche se in questo senso se la dovrà vedere con la forte concorrenza di Lloyd Kelly, centrale del Bournemouth.

