Calciocalciomercato, la Juve perde un pezzo? Un club gli offre un precontratto

La Juventus, avversaria dell’Inter nella lotta diretta, rischia di perdere un giocatore, un club offre un pre contratto ad un bianconero

Continua la lotta a distanza tra Inter e Juve per lo Scudetto. Sul fronte bianconero però, oltre sul rettangolo verde di gioco, la dirigenza sembrerebbe concentrarsi anche sul ring del calciomercato. Come riportato dal giornalista Filipe Duarte infatti, l’Internacional de Porto Alegre avrebbe avanzato un pre contratto per il terzino della Vecchia Signora Alex Sandro.

Il talento brasiliano potrebbe quindi tornare in patria. Stando a quanto riportato però, il completamento della trattativa (dopo il già citato precontratto) sarebbe in programma per non prima della prossima estate.

L’articolo Calciomercato, la Juve perde un pezzo? Un club gli offre un precontratto proviene da Inter News 24.