Calciocalciomercato Fc Internazionale, Valentin Carboni venduto a suon di milioni di euro? Tuttosport: può fare la fine di Casadei

25 Feb 2024, 12:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Calciomercato Internazionale, Valentin Carboni venduto a suon di milioni? Tuttosport: può fare la fine di Casadei. Le ultime sul giovane nerazzurro

Come riporta Tuttosport il futuro di Valentin Carboni, in prestito secco al Monza sino a fine stagione, è ancora tutto da scrivere per il calciomercato Internazionale.

Un estate rientrerà a Milano. Con i leoni nerazzurri che decideranno se tenerlo in rosa, mandarlo nuovamente a giocare, o venderlo a suon di milioni – come accaduto con Casadei – per rimpinguare le proprie casse.

L’articolo Calciomercato Internazionale, Valentin Carboni venduto a suon di milioni? Tuttosport: può fare la fine di Casadei proviene da Internazionale News 24.