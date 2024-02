Calciocalciomercato Fc Internazionale, una chiamata per DD Dumfries! Il indiscrezione

Pubblicità

Denzel Dumfries è sulla lista dei desideri di un club, che avrebbe contattato il calciomercato Inter: tutti i dettagli di mercato

In onda su Kick, Matteo Moretto svela un interessante retroscena che riguarda il calciomercato Inter e Denzel Dumfries.

RETROSCENA – A me hanno detto che il Bayern dopo Natale ha fatto una chiamata perlustrativa per informarsi sul prezzo: la cosa poi non è più andata avanti

Come sta proseguendo la trattativa per il rinnovo dell’olandese? L’ultima offerta contrattuale presentata dall’Inter, datata lo scorso autunno, prevedeva un salario base di 4 milioni netti più bonus in base agli obiettivi raggiunti, sia personali che di squadra, fino alla scadenza del contratto il 30 giugno 2025.

Tuttavia, l’olandese ha respinto tale proposta chiedendo un salario base di 5,5 milioni di euro, e da allora il dialogo si è interrotto. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo entro la fine della stagione, sembra sempre più probabile un addio estivo.

