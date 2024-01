Calciocalciomercato Fc Internazionale, un dubbio FRENA il Leicester per Sensi: cosa succede

Il Leicester, interessato a Stefano Sensi dell’Inter, ha frenato a causa di un dubbio: le ultime di calciomercato nerazzurro

Stefano Sensi è nel mirino di calciomercato del Leicester, ma il club ha frenato sulla trattativa con l’Inter. L’esperto di mercato Matteo Moretto offre i dettagli a SOS Fanta:

SENSI – «A oggi non c’è offerta ufficiale Leicester, gradimento da parte del club. Non stiamo parlando di una trattativa in stato avanzato, il giocatore gradisce la destinazione. Bisogna capire se il Leicester – primo in Championship – affonderà a gennaio o se invece se ne parlerà per giugno a 0. Il club vista la classifica non ha necessità di intervenire subito sul mercato»

