Calciocalciomercato Fc Internazionale, UFFICIALE la sua cessione: il comunicato

Il calciomercato Inter ha reso nota la cessione di un giocatore, in dirittura d’arrivo nel nuovo club: tutti i dettagli

Il calciomercato Inter salita un altro giocatore, prossimo all’approdo al Slask Wroclaw.

Tommaso Guercio nowym piłkarzem Śląska Wrocław! 18-letni obrońca przeniósł się z Interu Mediolan do Wrocławia na zasadzie transferu definitywnego i podpisał kontrakt do czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o 2 lata. https://t.co/kt5BhisYnV pic.twitter.com/w6PHOSuTZW — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) February 2, 2024

Si tratta del giovanissimo Tommaso Guercio, in forza alla Primavera: contratto fino al 2026 con opzione per altri due anni per lui, che approderà subito in prima squadra.

