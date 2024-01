Calciocalciomercato Fc Internazionale, UFFICIALE: annuncio sul futuro di Zielinski al SS Napoli

Calciomercato Inter, UFFICIALE: annuncio sul futuro di Zielinski al Napoli. Così il ds Meluso sul centrocampista polacco

Piotr Zielinski torna ad essere titolare in Lazio-Napoli. Come noto il futuro del centrocampista polacco, a scadenza di contratto, è legato al calciomercato Inter.

A Dazn ha parlato così di lui il ds partenopeo Meluso: «Al di là del fatto che è in scadenza di contratto, è un professionista. Noi pensiamo alla gara di oggi, molto importante per rimetterci in carreggiata per la corsa Champions. Del resto ne parliamo meno; lui è importante per questa squadra, finché è qui a Napoli deve mettersi a disposizione e giocare per noi».

