Calciocalciomercato Fc Internazionale, spunta un indiscrezione su Piotr Zio Zielinski e Taremi

L’Inter potrà sfruttare il Decreto Crescita? Come stanno le cose per gli affari Zielinski e Taremi

L’Inter potrà usufruire del Decreto Crescita per Taremi e Zielinski? Ecco come stanno le cose secondo La Gazzetta dello sport. Il retroscena sul calciomercato Inter:

DECRETO CRESCITA – «L‘arrivo di Zielinski, in un centrocampo che ha già Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Frattesi e Asllani (se ne andranno Sensi e Klaassen), va letto come la volontà di innalzare il tasso tecnico per fare davvero delle rotazioni a 360 gradi durante tutto il corso della stagione. Anche perché il polacco avrà un ingaggio pesante: 4,5 milioni più bonus a stagione per 4 anni (ultimo è un’opzione a favore del club). Il tutto senza Decreto Crescita. Insomma, guadagnerà molto di più dei partenti Sensi e Klaassen messi insieme».

L’articolo Calciomercato Inter, spunta un retroscena su Zielinski e Taremi proviene da Inter News 24.