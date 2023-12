Calciocalciomercato Fc Internazionale, si pensa già al vice Buchanan: Mister Inzaghi pronto a puntare su di lui

Calciomercato Inter, si pensa già al vice Buchanan: Inzaghi pronto a puntare su di lui in caso di addio in estate di Denzel Dumfries

La fascia destra è il reparto in cui si interverrà con decisione nel calciomercato Inter. L’acquisto di Tajon Buchanan dal Club Brugge sembra sempre più vicino, ma in estate a dire addio ai nerazzurri potrebbe essere Denzel Dumfries (c’è distanza per il rinnovo). Come riferisce Tuttosport, il club di Viale della Liberazione starebbe già pensando ad altri esterni destri in caso di addio dell’olandese.

La soluzione, secondo il quotidiano torinese, potrebbe essere già in casa per i nerazzurri. Si tratta del giovane Mattia Zanotti, ceduto la scorsa estate in prestito al San Gallo in Svizzera, dove si sta mettendo in mostra tra i grandi: finora per lui 17 presenze, con 16 di esse da titolare. Inzaghi potrebbe pensare di trattenerlo qualora il giovane riuscisse a convincere il tecnico in estate.

