Calciocalciomercato Fc Internazionale, si muove qualcosa su DD Dumfries? Le novità sul possibile addio dell’olandese

Calciomercato Inter, si muove qualcosa su Dumfries? Le novità sul possibile addio dell’olandese ai nerazzurri a fine stagione

In vista della sessione estiva, il probabile colpo in uscita del calciomercato Inter sembra possa essere la cessione di Denzel Dumfries. Da settimane ormai prendono sempre più piede le voci su un possibile addio a luglio dell’olandese, soprattutto da quando la trattativa per il suo prolungamento di contratto con i nerazzurri si è arenata.

Calciomercato.com definisce “in bilico” il futuro dell’ex PSV Eindhoven. Il suo contratto scadrà nel 2025, così Marotta ed Ausilio non hanno alcuna intenzione di perderlo a zero come successo lo scorso anno con Skriniar. Sull’esterno destro c’è l’interesse di alcuni club della Premier League.

