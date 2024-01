Calciocalciomercato Fc Internazionale, sfumata la cessione di Radu: il indiscrezione

Brutta notizia nel calciomercato dell’Inter, la cessione del portiere Radu in Arabia Saudita è saltata per un incredibile motivo

Cessione non riuscita, almeno per il momento, nel calciomercato dell’Inter. Andrei Ionut Radu non si trasferirà infatti all’Al Shabab, in Arabia Saudita.

Secondo il giornalista Emanuel Rosu il trasferimento è saltato perché gli arabi non sono riusciti ad ottenere in tempo il permesso di lavoro del portiere. La finestra di mercato in Arabia Saudita si è chiusa ieri.

